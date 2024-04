Empreendedor distribui peixes para famílias carentes na Semana Santa | A TARDE

Na iminência da Semana Santa, muitas famílias se preparam para celebrar a tradição religiosa com um banquete nesta sexta-feira recheado de pescados, devido à tradição de não comer carne vermelha nesse período. Porém, um gesto de solidariedade se destacou na comunidade da Ribeira, ontem. O empresário Rael, há sete anos, tem dedicado parte de seus esforços para abastecer famílias carentes com peixes durante esse período especial.

"Essa doação é uma forma de eu agradecer ao nosso Deus a conquista do ano todo, do nosso trabalho com pescado", compartilha Rael, explicando o motivo por trás de sua iniciativa. Ele e um grupo de amigos que mobilizam recursos, entre 8 a 9 mil reais em pescado, para viabilizar essa ação que beneficiou cerca de 400 pessoas. Ao longo dos anos, Rael tem consolidado sua presença como empreendedor na região, com uma trajetória que remonta ao ramo da música, onde atuou como técnico de som de bandas locais. Há cerca de quatorze anos, ele mergulhou no universo da pesca e, desde então, fundou uma empresa de peixaria que prosperou.

Nos últimos quatro anos a distribuição de peixes aconteceu no Porto da Ribeira, atraindo uma considerável fila de pessoas necessitadas que aguardavam pacientemente para garantir sua porção do alimento tradicional da Sexta-feira Santa. A distribuição começou às 14h e os peixes acabaram em cerca de 40 minutos, mas muitas pessoas ficaram aguardando a chegada de mais pescado. A ação beneficiou aproximadamente quatrocentas pessoas, incluindo famílias de outras comunidades.

Para Rael, esse gesto vai além da mera caridade. É uma forma de retribuir à comunidade que o acolheu e de compartilhar a prosperidade conquistada ao longo de sua jornada empreendedora. "Quando eu me lembro disso, eu fico muito emocionado pelo fato de já ter passado necessidade na minha vida. Então eu trabalho na Semana Santa em prol dessa ação", afirma ele.

O impacto dessa iniciativa é sentido diretamente pelas pessoas que recebem os peixes. Lícia Maria de Souza, aposentada, expressa sua gratidão: "Semana Santa é semana de caridade, tem muita gente que necessita, não tem dinheiro pra comprar, não tem família para ajudar e então receber um peixe nesse momento é uma coisa muito boa.” Essa opinião é ecoada por Patrícia Silva, comerciante local, que acompanha a iniciativa há anos e ressalta a importância dos comerciantes ajudarem aqueles que não têm condições.