Empreendedorismo e liderança feminina serão temas no Hub Salvador | A TARDE

Empreendedorismo e liderança feminina serão temas debatidos no Hub Salvador nesta quinta-feira, 14, de forma gratuita. O Abará About, iniciativa já tradicional na comunidade, trará a conversa em uma edição especial dedicada ao mês das mulheres.

As empreendedoras Anajúlia Paes, criadora da Escola Cafeína; Ítala Herta, CEO da Diver.SSA e Andressa Tairine, CEO da Sarsa Educacional, estarão reunidas para falar sobre o assunto.

"É uma honra para o Hub Salvador receber mulheres tão inspiradoras. Somos um Hub de inovação que incentiva, apoia e coloca em prática a equidade de gênero abrindo oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Nosso time, inclusive, é 80% feminino. Sabemos que o caminho da mudança é longo, mas a cada ação que fazemos plantamos essa semente e inspiramos as pessoas”, afirma Lara Morel, líder do Hub Salvador.

As pessoas interessadas em participar devem fazer a inscrição através do link. O evento é gratuito e as vagas são limitadas.