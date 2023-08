Empresário morre e quatro pessoas ficam feridas em ataque na Suburbana

O dono de um depósito de bebidas foi morto e quatro pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros. A ação aconteceu na noite de quinta-feira, 3.

De acordo com a Polícia Civil, o empresário foi identificado como Jackson Honorato Menezes dos Santos, de 32 anos. Além do dono do depósito de bebidas, outras quatro pessoas foram baleadas e encaminhadas para o hospital. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

A polícia ainda contou que, conforme informações iniciais, dois homens em uma motocicleta chegaram atirando durante uma festa que ocorria no local.

A autoria e motivação do crime são investigadas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).