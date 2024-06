Empresários de ônibus propõem novo percentual de reajuste; confira | A TARDE

Uma nova reunião entre o Sindicato dos Rodoviários de Salvador e o sindicato das empresas de transporte público de Salvador acontece nesta segunda-feira, 27, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), em Nazaré. O dissídio é mediado pela Superintendência Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na Bahia.

Conforme apuração do Portal A TARDE, o representante dos empresários, Jorge Castro, afirmou que “salário e compensação são os únicos pontos a serem discutidos nesta rodada”. Os demais 20 pontos apresentados pelos rodoviários não entrarão em pauta.

Durante o encontro, foi proposto aos rodoviários 2.73% de reajuste no salário para tentar chegar a um acordo com os rodoviários. Desde o início do movimento, os rodoviários pedem reajuste salarial de 4%, além de vale transporte com integração ao metrô e compensação das horas extras.

