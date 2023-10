Energia é restabelecida no Cabula após poste pegar fogo | A TARDE

A Neoenergia Coelba restabeleceu a energia no bairro do Cabula após o registro de um incêndio em um poste da Rua Silveira Martins, na frente da Universidade do Estado da Bahia, na manhã desta segunda-feira, 16. A normalização do serviço aconteceu por volta das 11h.

O incêndio teria sido provocado após uma ocupação irregular de telefonia e internet no local, o que afetou parte dos cabos elétricos e resultou na interrupção do fornecimento de energia para os moradores da região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a resolução do caso e ninguém se feriu. Funcionários da Coelba foram enviados ao local no início da manhã e trabalharam para o reparo dos equipamentos danificados.

"A distribuidora foi acionada na manhã desta segunda-feira (16/10) devido um incêndio na fiação da localidade. Durante a inspeção, foi identificado que o incêndio teve origem em uma ocupação irregular de telefonia e internet, que afetou parte dos cabos elétricos e resultou na interrupção do fornecimento de energia para os clientes da região. Imediatamente após registro da ocorrência, equipes técnicas da distribuidora foram enviadas ao local para iniciar os trabalhos de reparo nos equipamentos danificados", publicou a Neoenergia Coelba em nota.

O incêndio

Um poste pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 16, no bairro do Cabula, em Salvador. O incêndio provocou transtornos na região da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), na Avenida Silveira Martins, e atrapalhou o trânsito no local, além de ter causado falta de energia na região.

De acordo com o vídeo que o Portal A TARDE teve acesso, os veículos precisaram invadir a contramão para evitar contato com as chamas, que chegaram a atingir o passeio da avenida e um muro de um condomínio, que fica em frente ao Colégio São Lázaro.

Segundo a Neoenergia Coelba, uma equipe foi direcionada ao local para resolver a situação. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e disponibilizou uma guarnição para apagar o incêndio. Não há registro de feridos.