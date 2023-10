Engavetamento entre veículos é registrado na Av. Suburbana

Um engavetamento envolvendo três carros foi registrado na Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Suburbana, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 25. A informação foi confirmada pela Transalvador.



A Transalvador não detalhou as circunstâncias do acidente, que aconteceu próximo a um supermercado, no sentido Paripe. O trânsito está lento no local e agentes da autarquia estão no local para controlar o tráfego no local.

De acordo com a Transalvador, não houve feridos no acidente.