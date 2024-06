Entregador executado em Nazaré será sepultado nesta quinta-feira | A TARDE

O sepultamento de Fernando Gomes Bentemuller da Rocha, de 18 anos, executado com vários no bairro de Nazaré, acontecerá às 10h desta quinta-feira, 30, no Cemitério Campo Santo, em Salvador.

O caso aconteceu na noite de terça-feira, 28, na Rua Marujos do Brasil. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime.

Em nota, a Rádio Sociedade prestou condolências à todos os familiares e informou que Fernando era Jovem Aprendiz da empresa, no setor de Programação.

