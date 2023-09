Equipes aéreas da PM e PF realizam varreduras no Subúrbio Ferroviário

Aeronaves do Grupamento Aéreo (GRAER) da Polícia Militar e do Comando de Aviação Operacional (CAOP) da Polícia Federal dão apoio às equipes terrestres que realizam varreduras no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na manhã deste domingo, 17.



Áreas urbana e rural são mapeadas por unidades das Polícias Militar, Civil e Federal. No Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), ativado pela Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) auxilia direcionando bloqueios em possíveis rotas de fuga. Os endereços de integrantes da facção que confrontaram os policiais no bairro de Valéria têm sido mapeados por forças militares em Salvador.

De forma sigilosa, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP), a população pode repassar informações com total sigilo.