Escolas suspendem aulas após tiroteio que terminou com quatro mortos

Três escolas municipais do bairro de Cosme de Farias suspenderam as aulas na manhã desta terça-feira, 1º, após quatro homens morrerem em confronto com policiais militares, no segunda-feira, 31. De acordo com a Secretaria Municipal da Educação (Smed), a decisão se deu em "decorrência da sensação de insegurança".

Ao todo, 458 alunos das escolas municipais Lélis Piedade, Saturnino Cabral e Olga Figueiredo, estão sem aulas. Conforme a pasta, a gestão escolar está avaliando a possibilidade de retomar as atividades no turno vespertino, assim que tiver uma posição enviarei nota informando.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar para saber sobre o policiamento na região e aguarda resposta.