Quarteto morre em confronto com a polícia em Cosme de Farias

Quatro homens morreram em confronto com a polícia nesta segunda-feira, 31, no bairro Cosme de Farias, em Salvador. Com eles, a polícia apreendeu uma submetralhadora.



Os militares realizavam patrulhamento de rotina, quando receberam denúncias da presença de homens armados na região. Durante a busca, um grupo armado foi localizado e houve confronto. Quatro suspeitos acabaram feridos, foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

Além da submetralhadora, também foram apreendidos três pistolas calibres 9mm, 380 e 7,65, carregadores alongados, munições, porções de maconha e crack, celulares e R$ 151.