Especialistas dão dicas para atletas da Mar Grande-Salvador; confira | A TARDE

Vários competidores vão participar da tradicional e histórica travessia Mar Grande-Salvador, uma das provas de natação de maior renome de todo o país. Essa é a 53ª edição desse evento esportivo que acontece há mais de seis décadas – a primeira edição foi em 1955. Segundo os organizadores, a prova é mais do que uma mera disputa marítima, é uma celebração da cultura, da superação e do amor pela natação.

Marcado para ser realizado no dia 19 desse mês, um domingo, o evento volta a ocorrer depois de seis anos. O percurso tem aproximadamente 12 km de extensão, o que é um desafio e tanto para os participantes. Quem fez sua inscrição nessa jornada que exige gigante determinação deve estar pronto para a largada na Praia do Duro, em Mar Grande, às 7h30. Os nadadores seguirão a rota até a Praia do Porto da Barra, em Salvador.

É importante destacar que a prova será separada em duas modalidades: masculina e feminina. Para as mulheres, a saída acontece 10 minutos depois dos homens, às 7h40, no mesmo ponto de início. A organização do evento, o Grupo A TARDE e a Ambiance Esporte e Eventos, com produção da Vira Mundo, definiu que a idade mínima para participar da prova é 13 anos.

Como se preparar?

É possível imaginar a dificuldade de nadar por tanto tempo e uma distância tão longa. Destaca-se, por exemplo, a questão da corrente marítima – nadar contra ela pode significar perder posições na corrida, além do maior cansaço que o competidor vai ter por ter de gastar mais energia.

Quem conhece bem as águas da Bahia e suas correntes sai na vantagem. A experiência é fator essencial para competir bem e ser um dos favoritos para ficar entre os cinco primeiros – que recebem prêmios. Nesse sentido, Jader Andrade, que além de um dos diretores de segurança da prova, já foi competidor por oito oportunidades, trouxe em entrevista ao A TARDE dicas pertinentes para os competidores. Para ele, ter um bom guia é essencial.

“A gente, que é nadador de águas abertas, diz que só vira nadador depois que nada uma Mar Grande-Salvador. A prova não tem favoritos por ser atípica. A dica é não focar em ver Salvador, mas sim o seu guia. Por mais que esteja preparado para ganhar a prova, é importante ter um bom guia. A pessoa que estiver no barco tem que conhecer a maré, o vento, as condições climáticas”, disse o especialista na prova.

Outro cuidado que os nadadores devem ter, para Jader, é a questão da hidratação. É sabido que, como a atividade física exige e estimula muito do corpo, para se reenergizar água ou isotônicos se fazem extremamente necessários. O especialista fez questão de especificar, de acordo com seus anos de experiência, de quanto em quanto tempo o competidor deve se hidratar.

“Por ser uma prova longa, cuidar da hidratação é importante. Nos primeiros 30 ou 40 minutos eu já faço uma pequena hidratação. A pessoa pode achar que está bem, mas o corpo pede, então é bom beber antes do corpo pedir. Não só beber água, mas comer também, como um doce. Esses cuidados são os guias que devem ter. Tem que sempre estar atento às necessidades do atleta, a atenção toda tem que estar para o nadador”, acrescentou Jader Andrade.

Segurança

Embora nadem sozinhos, efetivamente os competidores não dependerão só deles. Inclusive, só participa da prova, segundo a direção, quem estiver acompanhado de um barco que possa suprir suas necessidades. Diante disso, é importante dizer que essa pessoa que acompanhará o atleta precisará, no mínimo, estar a uma distância segura de dois metros do nadador.

No que se refere à segurança, fundamental e tida como prioridade pelos organizadores, os diretores do circuito estarão em lanchas acompanhando os competidores. Divididos em dois grupos, os salva-vidas que estarão nas embarcações estarão a postos para intervir em qualquer adversidade.

“Vamos ter bastante cautela para que nenhum barco ultrapasse a área na qual os competidores vão passar nadando. Vamos ter um cuidado especial para acompanhar cada atleta e garantir que ele ou ela estará com seu guia, seja caiaque, canoa ou barco. Durante a prova, estaremos dando todo o suporte para as embarcações que possivelmente precisem de alguma troca”, disse Jailson da Paz, agente da Salvamar.