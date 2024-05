Estado oferece serviços durante ato em homenagem aos trabalhadores | A TARDE

O Farol da Barra, em Salvador, foi palco para uma uma programação especial em homenagem ao Dia Internacional do Trabalhador, nesta quarta-feira, 1°. A ocasião contou com apresentações musicais, aulão aeróbico e corrida, além de outros serviços oferecidos por secretarias do Estado, como a Caravana do Lazer com atividades lúdicas e equipamentos recreativos para crianças, o SineBahia Móvel, informações de programas da Educação, vacinação e apresentações musicais.

Uma corrida de cinco quilômetros, partindo do Farol da Barra em direção ao bairro Ondina, também foi realizada. A Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) disponibilizou mil camisetas, água e lanche para os participantes da corrida.

Os presentes ainda contaram com os serviços do SineBahia, através de uma unidade móvel. No posto foi realizada a emissão de documentos e intermediação para vagas de trabalho.

De acordo com a coordenadora do SineBahia, Kadine Bárbara Santos, foram mais 230 vagas disponibilizadas durante a ação. " A gente pede que todo mundo venha aqui hoje, para que o trabalhador saia daqui com sua carta e possa ser encaminhado", comentou Kadine.

No local estavam estacionados a Biblioteca Móvel, da Fundação Pedro Calmon, e o Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi). Com o objetivo de ampliar a estratégia de vacinação e aumentar o público imunizado, a Secretaria da Saúde (Sesab) disponibilizou doses de vacinas da gripe e da Covid.

Já no espaço da Secretaria da Educação (SEC) os participantes deste dia especial tiveram acesso a informações de programas como Bolsa Presença, Pé de Meia e Busca Ativa Escolar, Educação Profissional e 1º Emprego. Também foram feitas inscrições no Encceja. Uma caixa do Programa Bahia Sem Fome também foi instalada para arrecadar alimentos e representantes da Secretária de Políticas para as Mulheres realizavam a campanha "Oxe, me repeite", contra o assédio.

Estavam presentes as secretárias da Educação em exercício, Rowenna Brito, da Saúde, Roberta Santana, e de Assistência e Desenvolvimento Social, Fabya Reis, o secretário do Turismo, Maurício Bacelar, e a diretora-geral do Departamento de Polícia Técnica, Ana Cecília Bandeira, superintendente de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Camila Batista.

No período da tarde, estão programadas apresentações das bandas Adão Negro e Psirico, patrocinadas pela Superintendência Estadual de Fomento ao Turismo (Sufotur).