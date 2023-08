Estudantes da rede estadual vivem experiência de CEO por um dia

Três estudantes do Colégio Estadual Raphaell Serravalle, com idade entre 16 e 17 anos, viveram a experiência de CEO por um dia no Grupo LemosPassos, empresa de atuação nacional, quarta maior produtora de refeições coletivas no país. Os estudantes também conversaram com o diretor-presidente do Grupo e conheceram todos os departamentos da empresa.



Os gêmeos Daniel e Davi Santos da Conceição e Lorran Floquet Amorim dos Santos fizeram visita a uma das cozinhas industriais e reuniões com gestores do departamento de Recursos Humanos e do setor de Qualidade e ESG da empresa.

Promovida pela Junior Achievement Bahia (JA Bahia), a iniciativa faz parte do Dia Estadual do Empresário Sombra, que levou estudantes do Ensino Médio, com idade entre 15 e 24 anos, para um dia e trabalho em diversas empresas na capital e interior da Bahia nesta quinta-feira, 10. A cerimônia de abertura aconteceu na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB).

O CEO da LemosPassos. Ademar Jr., que também é vice-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Refeições Coletivas (ABERC) salientou a importância ofertar oportunidade aos jovens, afirmando que eles são a “mola propulsora do nosso futuro”. Esta é a segunda edição do projeto que tem o apoio do IEL, LIDE e Business Bahia.