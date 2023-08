Estudantes disputam vagas para Jogos Escolares

Cerca de 500 atletas, estudantes de escolas públicas e privadas de 16 cidades da Bahia, disputam a seletiva estadual para etapas nacionais dos Jogos Escolares. As disputas acontecem até o próximo sábado, em 16 cidades da Bahia.

A s competições são executados pela Federação Baiana de Esporte Escolar (FBEE) e acontecem em equipamentos esportivos em Salvador e Lauro de Freitas. A organização é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação do Estado da Bahia e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

As seletivas envolvem as modalidades de judô, wrestling (luta olímpica), ciclismo e ginástica rítmica. Os atletas competem por vagas nas etapas nacionais, nas faixas etárias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, que acontecem em São Paulo e Brasília.

O diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, destaca a importância do incentivo à prática de esportes desde a escola, para a representatividade dos Jogos Escolares na Bahia. “O esporte tem várias dimensões. A mais famosa é o alto rendimento, e esta fase aqui é a fase da dimensão escolar do esporte é a mais importante porque é quando você começa, é quando você descobre a vocação para determinada modalidade. Então, o Governo da Bahia aposta muito nos Jogos Escolares”, enfatizou Vicente Neto.

As lutas de judô abriram os confrontos nesta quinta-feira (3), na Arena de Esportes da Bahia, no bairro de Ipitanga, em Lauro de Freitas. Na sexta, duas modalidades serão disputadas: ginástica rítmica, no Colégio São José, em Salvador, a partir das 14h, e wrestling ou luta olímpica, durante todo o dia, no Complexo Esportivo Armindo Biriba, no bairro de Itapuã. No sábado (5), a partir das 14h, acontece a competição de ciclismo nas ruas do Centro Administrativo da Bahia (CAB).