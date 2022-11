Evento CIEB ajuda a organizar empresas familiares e reduzir custos

O Centro das Indústrias do Estado da Bahia (CIEB) e a empresa Legado Governança e Sucessão, realizam evento no dia 10 de novembro, às 9h, na sede da FIEB, que fica no Stiep, em Salvador. O encontro gratuito vai abordar temáticas sobre organização de empresas familiares e redução de custos operacionais.

A manhã será conduzida pela CEO da Legado Governança, a advogada Indira Domingues. Para a especialista, em empresas familiares, a sucessão é um assunto obrigatório se existe o desejo do fundador em dar continuidade ao seu trabalho.

“Abordar a temática da holding não é apenas uma solução para a sucessão familiar e organização da dinâmica familiar, mas também traz muitas outras vantagens para o negócio em si, e são essas vantagens que vamos abordar neste evento”, explica.

Com o evento, a Legado Consultoria e a CIEB tentam ampliar as chances de empresas familiares seguirem em atividade.