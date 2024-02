Eventos alteram trânsito em Salvador neste final de semana | A TARDE

Eventos em diversos bairros da capital alteram o trânsito provisoriamente no sábado (20) e no domingo (21).

Veja abaixo todos os detalhes:

> PROCISSÃO DE SÃO PAULO APÓSTOLO – sábado (20)

Por conta da Procissão de São Paulo Apóstolo, que acontece no sábado (20), o tráfego de veículos no bairro Fazenda Grande do Retiro sofrerá algumas alterações. O trânsito será interditado progressivamente, a partir das 17h, na faixa à direita, das seguintes vias: Rua Mello Moraes Filho (saída da Paróquia Conversão de São Paulo, retorno na interseção entre a Rua Mello Moraes Filho / Av. Nestor Duarte, chegada na Paróquia Conversão de São Paulo).

> LAVAGEM DA FONTE DO GRAVATÁ – domingo (21)

Em razão da Lavagem da Fonte do Gravatá, que acontece neste domingo (21), o tráfego de veículos no bairro Nazaré precisará ser alterado. A partir das 10h às 23h, haverá a interdição do tráfego de veículos, na Rua do Gravatá (trecho compreendido entre a Praça dos Veteranos e a Rua do Gravatá, Rua Fonte do Gravatá e Ladeira da Independência.

Haverá instalação de Barreira Móveis (BM), das 10h às 23h, nos seguintes pontos:

BM 01 – Praça dos Veteranos / Ladeira da Palma;

BM 02 – Ladeira da Praça / Av. JJ Seabra.

Haverá também instalação de Barreira Fixa (BF), das 10h às 23h:

BF 01 – Praça de Santana / Rua Fonte do Gravatá.

O evento também vai ocasionar desvio no trânsito, das 10h às 23h, da Ladeira da Praça para a Av. JJ Seabra.

Os veículos provenientes da Av. JJ Seabra e da Ladeira da Praça com destino ao Campo da Pólvora, terão como opção de tráfego a Ladeira de Santana.

O acesso aos residentes e/ou domiciliados na via interditada será liberado mediante comprovação de endereço.

> PROCISSÃO FESTA DO PADROEIRO SÃO PAULO APÓSTOLO – domingo (21)

Devido à Procissão Festa do Padroeiro São Paulo Apóstolo, que acontece no domingo (21), o tráfego de veículos sofrerá algumas alterações no bairro Caixa D’água. O trânsito será interditado progressivamente, a partir das 8h, nas seguintes vias: Rua Saldanha Marinho (saída da Igreja Nossa Senhora da Conceição), Largo do Tamarineiro, Rua Conde de Porto Alegre, Rua Aníbal Vianna Sampaio, Rua Jair Santos (chegada na Paróquia São Paulo Apóstolo).

> MAUÁ CANTA BETHÂNIA – domingo (21)

Em virtude do evento Mauá Canta Bethânia, que acontece neste domingo (21), o tráfego de veículos no bairro Dois de Julho sofrerá algumas mudanças. Haverá a interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 13h, na faixa à direita, das seguintes vias: Rua da Democrata (saída Hotel Pirâmide) e Rua Visconde de Mauá.

Das 14h às 21h, ocorrerá a interdição do tráfego de veículos na Rua Visconde de Mauá (trecho compreendido entre o Restaurante de Carmen e a Ladeira da Preguiça).

O acesso aos residentes e/ou domiciliados na via interditada será liberado mediante comprovação de endereço.

> CARNAVAL RP 2024 – domingo (21)

Por conta do Carnaval RP 2024, que acontece no domingo (21), o tráfego de veículos no bairro Horto Bela Vista sofrerá algumas alterações. O trânsito será interditado progressivamente, a partir das 9h, na faixa à direita, das seguintes vias: Alameda Horto Bela Vista (saída Condomínio Reserva das Plantas), Alameda do Bosque, Alameda Euvaldo Luz, Alameda Horto Bela Vista (chegada Condomínio Reserva das Plantas).

> ENSAIO DA TIMBALADA – domingo (21)

Em razão do Ensaio da Timbalada, que acontece neste domingo (21), haverá a interdição do tráfego de veículos, no bairro Candeal, a partir das 16h30 às 22h, nas seguintes vias: Rua Guilhermino Freitas Jatobá, 2ª Travessa 18 de agosto.

No mesmo período haverá o controle do tráfego de veículos, auxílio na travessia de pedestre e fiscalização de trânsito para coibir a incidência de parada e estacionamento irregular, nas seguintes vias: Rua Leonor Calmon, Rua Guilhermino Freitas Jatobá, 2ª Travessa 18 de Agosto, Rua 9 de Outubro, Rua Paulo Afonso.

Haverá instalação de Barreira Móveis (BM), das 16h30 às 22h, nos seguintes pontos:

BM 01 – Rua Leonor Calmon / Rua Guilhermino Freitas Jatobá;

BM 02 – Rua 9 de outubro / 2ª Travessa 18 de agosto.

O acesso aos residentes e/ou domiciliados na via interditada será liberado mediante comprovação de endereço.

> LAVAGEM DO HORTO – domingo (21)

Devido à Lavagem do Horto, que acontece no domingo (21), o tráfego de veículos no bairro Horto Florestal será interditado, das 12h às 23h, na Av. Santa Luzia (trecho compreendido entre o Almacen Pepe e o De Passagem de Boteco).

O acesso aos residentes e/ou domiciliados na via interditada será liberado mediante comprovação de endereço.

> 2ª CAVALGADA GRUPO LUAR – domingo (21)

Em virtude da realização da 2ª Cavalgada Grupo Luar, que acontece no domingo (21), o tráfego de veículos sofrerá algumas alterações no bairro Canabrava. O trânsito será interditado progressivamente, a partir das 13h, na faixa à direita, das seguintes vias: Rua Artêmio Castro Valente (saída Cesta do Povo), Av. Mário Sérgio Pontes de Paiva, Rua Jardim dos Girassóis, Av. Aliomar Baleeiro, Rua Arthur Gonzales, Travessa Arthur Gonzales, Rua Paulo Sérgio (chegada Creche e Pré-Escola Primeiro Passo).

> PRÉ PERIFOLIA – domingo (21)

Devido a realização do evento Pré Perifolia, que acontece neste domingo (21), haverá a interdição do tráfego de veículos no bairro Periperi, das 14h às 22h, na Praça da Revolução (em ambos os lados da via, em frente a Farmácia Pague Menos).

Haverá instalação de Barreira Fixas (BF), das 14h às 22h, nos seguintes pontos:

BF 01 – Rua Eugênio Birne / Travessa Frederico Costa;

BF 02 – Rua Natanael Palma / Praça da Revolução;

BF 03 – Rua Carlos Gomes / Travessa Ambrósio Calmon (desvio de trânsito);

BF 04 – Rua Cristóvão Ferreira / Rua Manoelito Vargas.

Haverá também instalação de Barreira Móveis (BM), das 14h às 22h:

BM 01 – Praça da Revolução / Travessa General Labatut;

BM 02 – Rua Eugênio Birne / Rua Osvaldo Deway.

O acesso aos residentes e/ou domiciliados na via interditada será liberado mediante comprovação de endereço.

> 1º ARRASTÃO DA LIBERDADE EM ITAPUÃ – domingo (21)

Por conta do 1º Arrastão da Liberdade em Itapuã, que acontece no domingo (21), o tráfego de veículos no bairro Nova Brasília de Itapuã sofrerá algumas alterações. O trânsito será interditado progressivamente, a partir das 8h, na faixa à direita, das seguintes vias: Rua Luís Viana Filho (saída imóvel n° 17), Rua José Alves, Rua Paulo Souto, Ladeira do Mirante, Largo do Abaeté (chegada).

> DIA NACIONAL DO FUSCA – domingo (21)

Em virtude do Dia Nacional do Fusca, que acontece neste domingo (21), haverá a interdição progressiva do tráfego de veículos, entre os bairros Imbuí e São Cristóvão, a partir das 8h30, nas seguintes vias: Av. Luis Viana Filho (saída do estacionamento do Assaí Atacadista), Av. Caribé.

> 4º FESTIVAL DA PAZ – domingo (21)

Em razão do 4º Festival da Paz, que acontece neste domingo (21), haverá a interdição do tráfego de veículos, a partir das 15h às 22h, no Largo do Pelourinho.

No mesmo período haverá instalação de Barreira Móveis (BM), nos seguintes pontos:

BM 01 – Largo do Pelourinho / Rua do Tabuão / Rua Padre Agostinho Gomes;

BM 02 – Largo Terreiro de Jesus / Rua João de Deus.

O acesso aos residentes e/ou domiciliados na via interditada será liberado mediante comprovação de endereço.

> ENERGIA BIKE – domingo (21)

Devido a realização do evento Energia Bike, que acontece neste domingo (21), haverá a interdição do tráfego de veículos entre os bairros Costa Azul e Boca do Rio, das 6h às 9h, nas seguintes vias: Av. Octávio Mangabeira (sentido Itapuã, trecho entre o retorno em frente ao McDonald’s e o retorno do antigo posto BR/Centro de Convenções Salvador, e no trecho entre Arena Daniela Mercury e o retorno após o Circo Picolino) e Via Célia Fontenele.

Haverá instalação de Barreira Móveis (BM), a partir das 6h:

BM 01 – Av. Octávio Mangabeira / Retorno McDonald’s;

BM 02 – Av. Octávio Mangabeira / Retorno Centro de Convenções Salvador;

BM 03 – Av. Octávio Mangabeira / Retorno Colégio IMEJA;

BM 04 – Av. Octávio Mangabeira / Retorno Quadras da Boca do Rio.

Os veículos em geral, provenientes da Pituba, sentido Itapuã, das 6h às 9h, terão como opção de tráfego, as seguintes vias: retorno em frente ao McDonald’s, Rua Arthur de Azevedo Machado/ Costa Azul, Rua Edístio Pondé, Av. Tancredo Neves, Av. Luís Viana Filho, Av. Professor Pinto de Aguiar.

O acesso aos residentes e/ou domiciliados na via interditada será liberado mediante comprovação de endereço.