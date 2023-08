Ex-PM acusado de matar menina em Jardim Santo Inácio é absolvido

O julgamento do ex-policial militar Nildson França ocorreu na segunda-feira, 21, em Salvador. Ele era acusado pela morte da garota Geovanna Nogueira da Paixão, de 11 anos, durante uma ação policial no bairro Jardim Santo Inácio em janeiro de 2018.

O julgamento ocorreu na 1ª juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador e foi conduzido pelo juiz Vilebaldo José de Freitas Pereira. Após quatro horas de julgamento, os sete jurados decidiram pela absolvição do ex-policial.

O caso

No dia 24 de janeiro de 2018, a menina Geovanna estava abrindo o portão de sua casa para receber o avô, quando foi atingido com um tiro na cabeça. No momento, ocorria uma operação da Polícia Militar. Ela chegou a ser socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu.

À época, o laudo pericial apontou que os projéteis encontrados no local partiram da arma do soldado PM Nildson. Após finalização do inquérito policial, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou Nildson e outro policial por homicídio, em 2 de setembro de 2018, e pediu o encaminhamento deles ao Tribunal do Júri.