Ex-PM de 100 anos é absolvido de acusação de homicídio; saiba detalhes | A TARDE

O Ministério Público do Estado (MP-BA) absolveu nesta quinta-feira, 16, Emiliano Melo dos Santos, de 100 anos, que é policial militar da reserva. Ele foi acusado de homicídio após seguir e matar a tiros Welton Lopes Costa, no dia 22 de agosto de 2021, no bairro Dois de Julho, em Salvador.

Em depoimento, o PM relatou ter seguido Welton após o homem ter se desentendimento com a companheira. O policial também citou o fato de ter sido empurrado pela vítima antes de realizar os disparos.

O juiz responsável pela sentença absolveu Emiliano Melo após concluir que o acusado agiu sob legítima defesa própria e de terceiro.

Emiliano Melo dos Santos foi denunciado pelo Ministério Público no dia 22 de agosto de 2021, pelos crimes previstos no artigo 121, com relação à vítima Welton, por ter cometido o homicídio com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, e no artigo 129, com relação a Jeniffer, em razão da lesão culposa.

Conforme consta na denúncia, a vítima se deslocava para sua residência juntamente com a companheira Jeniffer Carvalho dos Santos, quando tiveram um breve desentendimento. Na ocasião, o denunciado, que caminhava atrás do casal, visualizando a cena, perguntou a Jeniffer se algo estava acontecendo e mesmo com a resposta negativa dela, atirou repentinamente contra Welton, atingindo inicialmente Jeniffer. Quando Welton se virou para o idoso, também foi atingido por disparos de arma de fogo.