Facom abre inscrições para Pós-Graduação em Comunicação Estratégica

As vagas residuais de Pós-Graduação Lato Sensu em Comunicação Estratégica, curso oferecido pela Faculdade de Comunicação (Facom), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), estão com inscrições abertas e gratuitas até o dia 7 de dezembro. As aulas começam no dia 27 de fevereiro de 2023.



O edital com todas as etapas de inscrição, assim como corpo docente e cronograma do curso está disponível no site da pós-graduação. Para se inscrever, é necessário enviar a documentação solicitada no edital para o e-mail [email protected]

O curso é coordenado pelos professores doutores Adriano Sampaio e Giovandro Ferreira. O curso, iniciativa pioneira da área na Bahia em universidade pública, supre a necessidade de profissionais especializados em gestão de crises, planejamento estratégico, gestão de marcas, dentre outras demandas do mercado.

A especialização tem como objetivo desenvolver a prática profissional e a reflexão, proporcionando um novo espaço de aperfeiçoamento para os profissionais graduados em Comunicação, Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Administração, Marketing, Produção Cultural e áreas afins.

Entre os módulos presentes na formação do curso de comunicação estratégica da Facom estão: Gerenciamento de Crises, Comunicação Organizacional, Empreendedorismo e Branding. O curso é voltado para profissionais graduados em cursos de nível superior.

A procura maior tem sido nas áreas da Comunicação, como: Jornalismo, Produção Cultural, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Cinema, Rádio e TV, entre outros). No entanto, também podem se inscrever graduados de diversas áreas como: Administração, Marketing, Direito, profissionais liberais na área de saúde, dentre outras, que já participaram em outras edições do curso.