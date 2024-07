Faculdade oferta curso gratuito para saúde e feira da Empregabilidade

Curso visa proporcionar participantes oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e habilidades - Foto: Divulgação | Edufor

A Faculdade Edufor Salvador convida estudantes, profissionais técnicos e profissionais recém-formados das áreas de Psicologia, Odontologia e Enfermagem para participarem do curso gratuito de férias.

O evento educativo e enriquecedor será realizado nos dias 17, 18 e 19 de julho, a partir das 19 horas, no campus da Faculdade Edufor Salvador, localizado no Imbuí.



O curso de férias visa proporcionar aos participantes uma oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e habilidades, através de uma programação diversificada e ministrada por especialistas renomados em suas áreas.



Além do curso de férias, a Faculdade Edufor Salvador realizará, no dia 19 de julho pela manhã, a partir das 8 horas, a Feira da Empregabilidade. Este evento tem como objetivo oferecer diversas atividades e serviços para auxiliar os alunos e participantes na busca por oportunidades no mercado de trabalho.