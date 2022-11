Falta de espaço na Bienal do Livro revolta público: "sem planejamento"

A Bienal do Livro da Bahia, que começou nesta quinta-feira, 10, no Centro de Convenções de Salvador, registrou problemas de organização e estrutura e impossibilitou a participação de grande parte do público que desejava acompanhar o Café Literário com o escritor Itamar Vieira Junior, vencedor do Prêmio Jabuti com o livro 'Torto Arado'.

O espaço dedicado ao evento com Itamar não era suficiente para todos, e muita gente teve que ficar do lado de fora. Segundo relatos, havia, inclusive, um espaço maior, vazio, onde o evento poderia ser realizado.

Adriana Oliveira, profissional de Relações Publicas, que esteve no local, relata que a produção não levou em conta o tamanho do escritor.

"Na verdade, deveria ter sido prevista a quantidade de pessoas, já que o público dele é grande e existem outros espaços aqui na Bienal que comportariam o tamanho do público dele. Infelizmente não houve planejamento", lamenta.

Ela contou ainda que o espaço pequeno causouprovocou a formação de uma grande fila e poucas pessoas puderam participar. "Restringiu para um pequeno grupo de pessoas que puderam assistir", disse Adriana.

Quem também esteve no local e vivenciou a falta de estrutura dedicada ao escritor baiano foi a gestora cultural Soraia Oliveira, que afirmou ter ficado decepcionada com a experiência.

"Muita gente veio para ver Itamar falar. Chegamos e tivemos decepção enorme por causa do espaço que foi reservado para ele. Uma pessoa do porte dele, da importância dele, um autor premiado", reparou Soraia.

Ela pontuou ainda a elitização do encontro, tendo em vista que, segundo ela, quem queria ver Itamar, precisou tomar café, literalmente, horas antes para guardar o local.

"Isso é um absurdo, restringiu e até ficou uma coisa mais elitizada mesmo, acho que não cabe numa feira literária dessa, com público que veio de longe".

A jornalista Natália Carneiro relatou que funcionários desdenhavam dos participantes que questionavam. Ela contou que é fã do escritor e levou livros para serem autografados.

"Quando cheguei, a fila imensa, dando a volta no espaço. Não cabia mais ninguém. Os funcionários mal instruídos. Quando perguntamos o motivo de um espaço tão pequeno, eles responderam: 'quem era Itamar?' Com a volta da bienal após nove anos, tendo Itamar, a maior referência baiana da atualidade... ele merecia um espaço de maior prestígio no evento".

O Portal A TARDE acionou a produção do evento, questionou o motivo do espaço pequeno ao evento com o escritor Itamar Vieira Junior e aguarda posicionamento.

Confira algumas fotos.

