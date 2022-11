Família procura por cachorro desaparecido em Vilas do Atlântico

Um cachorro da raça beagle, que atende pelo nome Scooby, fugiu de casa após, em um descuido, deixarem semiaberto o portão da casa onde estava. Ele foi em direção à orla de Vilas do Atlântico, região onde realizava seu passeio com os donos todos os dias pela manhã. O caso aconteceu no dia 19 de outubro, por volta das 17h30.

"Assim que percebemos a ausência dele, iniciamos as buscas na orla de Vilas, mas não havia mais sinal, apenas pessoas informando que, de fato, tinham visto ele brincando com outros cachorros e pessoas que passavam por lá nesse momento. Desde então, as buscas foram sendo cada vez mais intensificadas, com cartazes e postagens nas redes sociais, até que chegássemos a alguma pista concreta", disse a tutora.

Há uma semana sem qualquer outra pista do pet, a família não desiste, e intensifica cada vez mais as buscas na região, divulgando, também, o desaparecimento por meio das redes sociais.

"A família está abalada e já sem esperanças. Em meio às crises de ansiedade, e muita tristeza por parte de todos, estamos buscando sempre realimentar a nossa esperança, e manter a fé de que a pessoa que o pegou, o devolva. Enquanto isso, seguimos nas divulgações e na torcida para o achar"

Se você encontrar Scooby, entre em contato com a tutora por meio do número (71) 9380-8750.