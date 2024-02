Fantasma? Ladrão com lençol furta bicicleta em Salvador; veja vídeo | A TARDE

Câmeras de segurança em um prédio no bairro da Graça, em Salvador, flagraram um furto inusitado, na madrugada de segunda-feira, 29. Um homem com lençol-branco aparece em uma garagem e levando uma bicicleta.

O morador do prédio e dono do pertence roubado percebeu a ausência da bicicleta e solicitou as imagens da câmera de segurança do edifício. Ao analisarem as imagens, eles viram a ação do "ladrão fantasma" no local.

Em entrevista à Rede Bahia, Paulo Pessoa, o síndico do edifício que aconteceu o caso, falou sobre a sensação de insegurança na localidade.

"Furtos são diários aqui. Essa semana levaram o portão de alumínio do sanitário de uma lanchonete aqui atrás (...) A gente vive uma situação caótica na Graça. A 11° CIPM tem feito um trabalho reforçado de blitz, mas não é o suficiente. Nós temos um grupo de síndicos da Graça, então todo assalto ou furto que tem, nos comunicamos", relatou.

O síndico disse ainda que não sabe exatamente o que aconteceu para o portão ter ficado aberto e detalhou a ação do ladrão.

"Houve o vacilo de um de nossos funcionários ao abrir o portão, e acho que teve um mau súbito e não fechou o portão. Esse 'fantasma' entrou, teve tempo, esperou com calma, levou a bicicleta e saiu aqui andando como se nada estivesse acontecendo", completou.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais