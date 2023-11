Farmácia é condenada a indenizar funcionário por assaltos sofridos | A TARDE

Uma farmácia de Salvador foi condenada a pagar uma indenização de R$ 8 mil a um atendente que trabalhava no turno da madrugada, devido a assaltos sofridos no ambiente de trabalho, segundo informações do G1. A decisão foi unânime pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-5) e cabe recurso.

A condenação foi definida no dia 17 de novembro e anunciada nesta segunda-feira, 27, pelo órgão. O estabelecimento informou que está levantando informações sobre o caso e deve se posicionar em breve.

A relatora da sentença, a desembargadora Eloína Machado, afirma que foram comprovados no processo os assaltos na farmácia, localizada no bairro do Itaigara, além de ausência de segurança no turno da noite. A magistrada diz ainda "que o relatório médico confirmou que os assaltos resultaram em estresse psicológico para o trabalhador, ocasionando quadro de ansiedade, angústia, insônia, tremores e irritabilidade".

Para o valor da indenização foi levado em consideração a capacidade econômica do empregado, além dos danos causados à saúde.