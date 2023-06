Fecomércio-BA: inflação para o Dia dos Namorados sobe 8,7% em Salvador

Os produtos mais procurados para o Dia dos Namorados estão com aumento médio de 8,7% em relação ao mesmo período do ano passado, na região metropolitana de Salvador, de 4,73%. Os dados são do levantamento da Fecomércio-BA, com base nas informações do IPCA-15, do IBGE, divulgado nesta quinta-feira, 1.

De uma lista de 24 itens selecionados pela entidade, o que mais variou positivamente, em um ano, foi o sapato masculino, em 23,52%. E não somente esse, mas a inflação para o evento foi puxada pelos produtos ligados a vestuário e calçados, principal setor demandado para o Dia dos Namorados. Na sequência vem a blusa com alta anual de quase 20%, seguido de bermuda/short feminino, com incremento de 18,43%.

“Não é por conta do Dia dos Namorados que os preços nesse segmento estão subindo. É um processo que vem desde o ano passado, com o encarecimento das matérias primas e dos custos logísticos, além, evidentemente, da recuperação da demanda”, destaca o consultor econômico da Fecomércio-BA, Guilherme Dietze.

Outros produtos que estão em alta são os de cosméticos e de higiene e beleza. Os artigos de maquiagem, por exemplo, registram aumento médio de 22,19%. Os produtos para pele sobem, em média, 16,39% e produtos para cabelo avança 14,43%.

Quem pensa em presentear o parceiro (a) com uma bijuteria também será necessário abrir o bolso. Em um ano, houve aumento médio de 14,64%”, informa Dietze. Por outro lado, os itens eletrônicos estão com queda de preços. Quem puxa a lista negativa é o televisor, com recuo médio de 16,92%, seguido do computador pessoal, com -11,56% e aparelho telefônico, -9,56%.