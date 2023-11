Feira arrecada fundos para ações da Paróquia N. Senhora da Vitória | A TARDE

A 42ª edição da Feira da Fraternidade da Paróquia Nossa Senhora da Vitória começa hoje e segue até o próximo domingo, no Terreno da Graça. O objetivo é arrecadar fundos para as obras sociais da paróquia. Este ano, o tema escolhido é “Uma ação da Vitória”.

O evento, promovido pela comunidade paroquial sob liderança do padre Luís Simões, pretende reunir cerca de mil voluntários em diversas frentes como atendimento, recepção, venda de ingressos, divulgação e infraestrutura.

Os ingressos custam R$ 10 (lote promocional) e podem ser adquiridos na secretaria da igreja. O horário de funcionamento será das 18h às 22h (quinta e sexta), das 10h às 22h (sábado) e das 10h às 21h (domingo).

O evento reúne diversas atrações e atividades para todas as idades e gostos. Na gastronomia, barracas da culinária nacional e internacional estarão à disposição do público.

Além disso, a feira conta com barraca de artesanato, brechó, artes, brinquedos usados e novos, apostolado da oração (arte sacra), ateliê de Natal e a vila infantil,

com parque de diversões, atrações e atividades como contação de histórias, brincadeiras, show de mágica e teatro.

Música

Com shows de cantores como Leo Estakazero, Alexandre Peixe, a banda Negra Cor, Adelmário Coelho, Lutte e Alex Góes, a feira espera atrair público no ato de solidariedade.

“Tudo que arrecadamos na feira é voltado para as obras sociais que a paróquia da Vitória mantém, que são a creche, escola paroquial e posto de saúde. Estes atendem pessoas de baixa renda, moradores do entorno, ou pessoas que trabalham na proximidade”, ressaltou Victor Jacó, um dos organizadores do evento.

Colaborar para o próximo é um sentimento que deixa Flavia Exler, 36 anos, grata há 12 anos, tempo que se dedica a feira “Tem certo tempo que participo da feira e é sempre muito gratificante e um trabalho que a gente faz por amor, sem nem conhecer as pessoas e desperta uma sensação de gratidão”.

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira