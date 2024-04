Feira de intercâmbio em Salvador recebe criador de Angry Birds | A TARDE

A feira de intercâmbio CI Experience chega a Salvador no dia 20 de abril, com mais de 70 expositores que vão apresentar oportunidades de imersão cultural. O evento organizado pela CI Intercâmbio acontecerá no Hotel Mercure Salvador Pituba, das 14h às 18h, com palestras, oferta de bolsas de estudos e promoções exclusivas de até 40% de desconto em programas de intercâmbio. Os interessados podem se inscrever no site da CIP. As vagas são limitadas.

Na programação de palestras, haverá temas como programas de estudo e trabalho, imigração para o Canadá e high school (ensino médio no exterior). No evento ainda terão três pavilhões distintos, com a presença de expositores de países como Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda. Além disso, a feira terá a participação de Peter Vesterbacka, criador do jogo Angry Birds e co-líder da CI Intercâmbio.

Na feira, Peter recrutará estudantes brasileiros para cursar o ensino médio e a universidade gratuitamente na Finlândia com oportunidades de vaga de trabalho garantidas. Para se candidatar é necessário ter entre 13 e 17 anos, realizar um curso online de finlandês e ter aprovação no teste de proficiência no idioma.

Pavilhões na feira

Os pavilhões da feira serão divididos por cor. No Pavilhão Laranja, os participantes da feira vão encontrar oportunidades voltadas para quem tem menos de 18 anos, como opções de high school e intercâmbio de férias.

Já o Pavilhão Roxo é voltado para quem tem mais de 18 anos, incluindo público da terceira idade, com programas de aprendizado de idiomas, graduação, pós-graduação, além de planos com atividades profissionais e cursos técnicos em mais de 25 países.

O terceiro pavilhão, chamado de YouCanadá é como outra feira dentro da CI Experience. Esse pavilhão reunirá mais de 20 instituições de ensino canadenses com informações sobre aplicações e opções de bolsas de estudo que podem ultrapassar os R$ 20 mil. Os participantes da feira terão acesso a informações atualizadas sobre os requisitos para estudar no Canadá.

Serviço

O quê: CI Experience

Quando: 20 de abril (sábado), das 14h às 18h

Onde: Hotel Mercure Salvador Pituba - Av. Prof. Magalhães Neto, S N - Pituba

Entrada gratuita