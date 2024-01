Ferry Ivete Sangalo é suspenso para realizar vistoria; entenda | A TARDE

O Ferry-Boat Ivete Sangalo passa por por uma vistoria conduzida pela Registro Brasileiro de Navios e Aeronaves (RBNA). O processo teve início às 10h desta terça-feira, segundo a Internacional Travessias.



Segundo a empresa, essa inspeção faz parte de procedimentos regulares para garantir a segurança e a conformidade com as normas de navegação. A previsão é que a vistoria seja concluída até quinta-feira, 18.

Durante esse período, a Internacional Travessia solicitou a compreensão dos passageiros, "pois pode haver aumento significativo no fluxo para embarque, devido a alta demanda que é comum ao período do verão, resultando em um possível aumento no tempo de espera".



Por fim, a empresa explicou que permanece à disposição para esclarecimentos adicionais e agradece a colaboração.