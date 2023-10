Festa de San Gennaro movimenta o Rio Vermelho

Pizza, risoto, ravióli, nhoque, rigatoni, malloreddus, tiramisù... Quem passou pelo Rio Vermelho ontem pode ter percebido um movimento intenso entre as ruas Professora Almerinda Dultra e Borges dos Reis: uma agitação de pessoas e deliciosos aromas reunidos na 4ª edição da Festa de San Gennaro. Promovido pelo Grupo Pasta em Casa, com o apoio da Prefeitura de Salvador, o evento celebra a fartura e as delícias da comida italiana de renomados restaurantes da capital baiana.

Chef do Pasta em Casa e um dos responsáveis pela organização do evento, Celso Vieira explica que uma das principais características da Festa de San Gennaro é que ela reúne concorrentes em um mesmo lugar. “Naturalmente, independente de sermos concorrentes, somos amigos, nos frequentamos e na festa um ajuda o outro. E esse espírito, acredito, é transferido para o público, que chega aqui e tem a oportunidade de experimentar o tempero de grandes chefs”, afirma.

Com 13 restaurantes - Pasta em Casa, Alfredo'Ro, Bella Napoli, Cantina Buoni Amici, Bottino Ristorante Italiano, Casa Chálabi, Crema Gelato Italiano, Cremonini Ristorante, Di Liana, Isola Cucina Italiana, La Lupa, Pepo e Segreto Ristorantino. -, e um cardápio variado em sabores com preços que vão de R$12 a R$40, uma das diferenças dessa edição para as outras, afirma o chef, é a mudança na configuração da festa. O objetivo, aponta o organizador, é que o público ficasse melhor instalado este ano, com mais conforto para curtir a festa.

“Mudamos o layout e o lugar do palco, para que quem quiser curtir o show e quem quiser se alimentar tenha mais espaço. Muitas famílias vêm com crianças, então aumentamos o espaço de alimentação. Filas vão existir, mas elas não vão ficar se embolando com quem está vendo o show. Eu acho que esse ano a coisa vai transcorrer melhor. Cada ano a gente vai aprendendo, estamos mais organizados e a expectativa é sempre ótima”, explica o chef Celso Vieira.

E quem gostou bastante da organização deste ano foi a coordenadora pedagógica Elisiana Barbosa, que chegou cedo na festa junto com o marido e a filha. “Viemos ano passado pela tarde e não conseguimos entrar pois estava muito cheio, então resolvemos chegar cedo dessa vez e absolutamente adorei o evento. Gostei muito do clima, da organização e das muitas opções de comida. Na verdade, gosto muito dessa movimentação de rua e a cidade nos últimos anos têm aderido a esse tipo de atividade, né? Gosto muito das feiras de Salvador”, afirma.

Oportunidade

Essa é a segunda vez que o Alfredo'Ro participa do evento, assim como o Pepe Restaurante, do chef Pedro Mesquita, que afirma ter aprendido bastante com o evento anterior e veio mais preparado para a quarta edição. “No ano passado tivemos um retorno muito positivo e atendemos mais gente do que o esperado, então reforçamos esse ano, com um cardápio, inclusive, um pouco mais aberto para dar mais possibilidades aos clientes. Na verdade, o evento é uma importante oportunidade para termos um contato mais direto com os clientes, assim como tornar o Pepo mais acessível e democrático”, garante o chef.