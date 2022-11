Festivais literários, exposições e shows são opções em Salvador

O Centro Histórico de Salvador recebe o Festival Viva a Língua Portuguesa, com uma programação que reúne música, gastronomia e literatura. Serão três dias de evento, sediado no largo do Pelourinho, em frente à Fundação Casa de Jorge Amado, com shows dos cantores Magary Lord, Lazzo Matumbi, Banda Didá, Sued Nunes, nesta sexta-feira, 04.

Ainda no centro antigo da capital baiana, a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) vai comemorar os 110 anos de nascimento do escritor Jorge Amado, homenageando os icônicos personagens desse que é um dos maiores representante da geração de 30, além de seguir como um dos mais famosos e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos.

A programação gratuita inclui mesas de debates, bate-papos com públicos de todas as idades, encontros com autores, lançamentos de livros, saraus de poesia e cordel, programação infantil, exposições, apresentações teatrais e musicais, ações formativas, vivência artesanal e oficinas gastronômicas.

Num recanto histórico do recôncavo baiano, até o domingo, 6, acontece a Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica).. Com o tema “Liberdade e Literatura Brasis”, esta edição contará com as participações do rapper MV Bill e de escritores como Cidinha Silva, Bárbara Carine, Carla Akotirene, Ricardo Ishmael, Edgard Abbehusen, entre outros.

Para você que é cinéfilo e acompanha os longas e curtas-metragens de produtoras baianas, não pode perder a Competitiva Nacional do XVIII Panorama Internacional Coisa de Cinema, no Cine Metha - Glauber Rocha, em Salvador, e, também no Cine Theatro Cachoeirano, na cidade do Recôncavo Baiano. O evento está sendo realizado até quarta-feira, 9.

Há, ainda, inúmeras outras opções pra curtir o final de semana. Saiba mais:

BaianaSystem convida Margareth Menezes, Black Alien, Claudia Manzo, Liz Reis e Vandal

Data: Sexta-feira (4/11 - hoje)

Local: Concha Acústica, Teatro Castro Alves (TCA)

Horário: 18h30

Ingressos entre R$ 75,00 e R$ 300,00

Ana Mametto - Saudação

Data: Sexta-feira (4/11 - hoje)

Local: Wish Hotel da Bahia

Horário: 20h30

Couvert: R$ 100

Alcione: Show dos 50 anos de carreira

Data: Sábado (6/11)

Local: Armazém Convention (Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas)

Horário: 20h

Pista: R$ 120 (meia), Frontstage: R$ 250 (meia) | Camarote: R$ 300

Vendas: http://bilheteriadigital.com/