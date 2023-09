Festival Alternativo celebra 50 anos com homenagem à Mãe Bernadete

Organizado de forma independente pelo Coletivo Pituaçu em Rede Afetiva, o Festival Alternativo realiza a sua 7ª edição nos próximos dias 22, 23 e 24 de setembro, com o tema "Fortalecendo nossas Raízes".

O evento, que reúne artistas, produtores, professores, profissionais do esporte, agitadores culturais e muitos outros e promove atividades gratuitas para o público, busca ocupar a área e manifestar contra o abandono do Parque de Pituaçu e do seu entorno.

Em 2023, além da constante reivindicação pela conservação ambiental e proteção da biodiversidade, o projeto faz um chamado às origens e ao pertencimento, homenageando a ialorixá Mãe Bernadete na abertura do evento. A líder religiosa foi executada no dia 17 de agosto em sua própria residência, no Quilombo Pitangueiras, em Simões Filho.

Com uma programação diversificada e inclusiva para todas as idades, o Festival Alternativo de Pituaçu conta com rodas de capoeira, cortejo artístico, arte circense, contação de histórias, música e aulas esportivas.

A abertura (22/09) fica por conta da Roda de Conversa formada por mulheres pretas, com a discussão "Povo Negro Defendendo o Quilombo - Pituaçu 50 Anos e Memória Viva de Mãe Bernadete Pacífico". A ideia é contar histórias de pessoas que defendem o Parque de Pituaçu e o seu território, assim como reverenciar a yalorixá que perdeu a vida tentando proteger o seu quilombo.

A secretária de Promoção e Igualdade Racial da Bahia, Ângela Guimarães, está confirmada para compor a mesa ao lado de Mãe Jaciara Ribeiro, ialorixá do Terreiro Axé Abassá de Ogum (Abaeté-Itapuã), Daíse Gomes de Oliveira, mãe, educadora, artista, produtora e articuladora social, e Paulo Canário, integrante do Conselho Gestor do Parque Metropolitano de Pituaçu.

No dia 23/09 (sábado), acontece o já tradicional Cortejo Cultural, que desfila pelas ruas de Pituaçu anunciando o Festival Alternativo com muita música, protesto, dança e alegria. É o momento de exaltação à comunidade, bradando contra as injustiças sociais.

A Ocupação Cultural no Parque acontece no dia 24/09 (domingo), quando são realizadas as apresentações artísticas e diversas ações voltadas para a prática de esportes.

Rubão Silva, produtor cultural e um dos idealizadores do Festival Alternativo, relata como o projeto pretende impactar a comunidade e alerta para o risco que sofre hoje o Parque de Pituaçu.

"Nós reunimos os conhecimentos ambientais, ideologias e identidades criados, incluindo esse vínculo afetivo com o território, contando essa história de ocupação pela comunidade guardada na memória coletiva e o bom uso que devemos fazer desse território", afirma.

"Com o Festival nós queremos direcionar, através do olhar artístico, a perspectiva sobre o que pensamos para o futuro próximo e o que queremos construir coletivamente. O Festival é da comunidade, é de todos e para todos", complementou.

O evento ocorre no Parque de Pituaçu e no entorno do bairro nos dias 22, 23 e 24 de setembro. O acesso é gratuito e mais informações podem ser conferidas nos perfis @festival_alternativo e @pituacuemrede.