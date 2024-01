Festival começa com expectativa de atrair mais de 2 milhões de pessoas | A TARDE

Com a expectativa de receber mais de 2 milhões de pessoas na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, começa nesta quinta-feira, 28, o Festival Virada e segue até segunda-feira (1º de janeiro). Uma megaestrutura foi montada para sediar a festa promovida pela Prefeitura de Salvador que vai receber grandes artistas.

Nesse primeiro dia, os shows ficam por conta de Eric Land, Durval Lelys, Zé Vaqueiro, Anitta, Xand Avião, Nattan e Parangolé. Com um palco gigante, trios elétricos entre as passagens de shows e palcos alternativos, o Festival Virada promete movimentar a capital baiana na passagem do ano.

Segundo a Prefeitura, são esperados quase 500 mil turistas e movimentação econômica superior a R$ 500 milhões. Antes mesmo de começar, o Festival já anima quem trabalha montando a estrutura do show, como Jean Moreira, de 41 anos. “Queremos entregar o melhor pra todos que venham se divertir e aproveitar, com espírito de felicidade, esperança e renovação. Eu mesmo, não vou perder a contagem regressiva de Ivete Sangalo”, comentou.

“Nossa 10° edição esse ano e a Prefeitura não poupou esforços pra trazer o melhor para o Festival Virada Salvador. De diversidade musical, a estrutura, passando por espaços de lazer, praça de alimentação e diversão fazem desse evento único e especial. Tenho certeza que as mais de 100 horas de música, os nossos quatro espaços com programação musical farão desse final de ano inesquecível aos soteropolitanos e turistas que estiverem por aqui”, destacou o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.

A animação de quem vai curtir os shows do Festival Virada já está em alta. Julia Gomes, 24 combinou com amigos de aproveitar os shows de amanhã.

Serviços públicos

“Não perco por nada os shows do dia 29, vai ter em um dia só Nadson Ferinha, Baiana System e Wesley Safadão, Alok e Leo Santana. Já combinei com todos meus amigos para a gente descer para a Boca do Rio”, disse.

O embarque e desembarque de passageiros de veículos particulares ou de transportes por aplicativos deverá ser realizado em locais específicos na Avenida Octávio Mangabeira. Esses locais de embarque e desembarque de passageiros ficarão no sentido Pituba, a partir do campo de futebol ao lado do Instituto Municipal de Educação Professor José Arapiraca (Imeja).

Para facilitar o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida à arena, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai disponibilizar duas vagas para embarque e desembarque de PCDs na via marginal da avenida Octávio Mangabeira, no sentido Itapuã, após o backstage do Festival Virada Salvador 2024. Durante os dias do evento, a Transalvador terá 40 agentes de trânsito de plantão.

Para o transporte coletivo, a Secretaria de Mobilidade (Semob) vai disponibilizar 140 ônibus do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus e 77 veículos extras da frota reguladora. Além disso, três linhas especiais serão criadas para o evento: a linha 2024 – Terminal Acesso Norte x Festival Virada Salvador; a 2024-01 – Estação Pirajá x Festival Virada Salvador e a 2024-02 – Metrô Pituaçu x Festival Virada Salvador. Pontos de táxi e mototáxi também serão instalados nas imediações do Imeja, na Boca do Rio, para que as pessoas tenham mais opções de transporte.

*Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão