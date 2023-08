Festival Viñería reúne vinícolas de várias partes do mundo em Salvador

Salvador recebe nesta quarta-feira, 16, a 7ª Edição do Festival de Vinhos - Viñería. O encontro, só para convidados, acontece no auditório do Iguatemi Business & Flat e já faz parte do calendário dos principais eventos que reúne grandes produtores mundiais. Mais de 100 rótulos de vinhos das principais regiões do mundo serão apresentados.

João Centenaro e Adriano Brugneroto, proprietários da Viñeria Salvador | Foto: Divulgação

De acordo com João Centenaro, um dos organizadores do festival, o cultivo e a degustação de bons vinhos têm conquistado cada vez mais adeptos. Para o empresário, que é diretor e proprietário de uma das mais tradicionais lojas do ramo na capital baiana, a Viñeria Salvador, a Bahia tem recebido destaque da produção de rótulos com destaque no país. "O Vale do SãoFrancisco já é uma realidade. E agora temos Mucugê, Morro do Chapéu que tem se destacado bastante", comemora João Centenaro.

A promoção da 7ª edição do evento também é comemorada por Adriano Brugneroto, sócio na Viñeria Salvador. O empresário destaca o encontro que oferece a oportunidade para os amantes do vinho conhecerem as mais importantes vinícolas e os novos aromas.