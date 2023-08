FGM promove oficina virtual para edital Territórios Criativos

A Fundação Gregório de Mattos (FGM) vai promover, nesta segunda-feira, 28, a Oficina Virtual para Proponentes do edital Territórios Criativos, de forma online, a partir das 19h. A transmissão acontece no canal da FGM no YouTube com tradução simultânea em Libras.

O encontro tem como objetivo esclarecer e apresentar o edital de uma forma mais ampla, para que os proponentes se sintam mais seguros em apresentar uma proposta com qualidade, dentro dos critérios para o prêmio.

O conteúdo programático inclui a leitura do edital e a explicação dos principais pontos do documento.

Territórios Criativos

O edital Territórios Criativos faz parte da aplicação da Lei Paulo Gustavo no município de Salvador e está com inscrições abertas até o dia 5 de setembro. O mecanismo de fomento foi elaborado para selecionar 60 projetos territoriais, de R$50 mil, cada, assegurando isonomia entre os territórios: Prefeituras-Bairros, comunidades remanescentes de Quilombos e Distrito Cultural do Centro Histórico.

Além disso, ele é direcionado ao atendimento por demanda às linguagens, segmentos e setores culturais, de acordo com as vocações e realidades territoriais: Artes de Rua; Artes Integradas; Artes Visuais; Circo; Cultura da Infância; Dança; Literatura (Livro, Leitura, Saraus, Slams); Música; Teatro; Dinamização de Bibliotecas Comunitárias; Dinamização de Espaços Culturais Comunitários; Serviços Criativos (Moda, Gastronomia e Artesanato), entre outros.

O processo de inscrição ocorre pela internet no link www.territorioscriativos.salvador.ba.gov.br, onde também está disponível o edital completo. Cada proponente poderá inscrever apenas uma proposta e o requerente deve preencher e enviar um formulário eletrônico do cadastro, anexando arquivos digitais dos documentos.