Fiéis lotam Santuário de Nossa Senhora Aparecida | A TARDE

O Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Imbuí, recebeu milhares de devotos que lotaram o local para celebrar e prestar homenagens à santa padroeira do Brasil. Os fiéis participaram de missas ao longo do dia, culminando em uma procissão no fim da tarde que percorreu as ruas e deu uma volta na praça principal do bairro. Com orações e muita emoção, os fiéis expressaram gratidão a Nossa Senhora e renovaram suas esperanças por dias melhores.

A rainha e padroeira do Brasil foi homenageada em várias paróquias e comunidades de Salvador e da região metropolitana com fé e gratidão. No Santuário do bairro do Imbuí a celebração teve início às 5h com uma alvorada, missas e procissão. A missa da tarde foi presidida pelo Padre Diomar Pereira da Silva Júnior

"Esta festa é muito significativa para o povo brasileiro, porque através de Nossa Senhora, da sua materna proteção, nós podemos manter nossos olhos fixos em Jesus", destacou o padre.

Com o Santúario lotado ao longo do dia, o templo religioso foi equipado com cadeiras e um telão sob uma cobertura para garantir que todos pudessem acompanhar a celebração. No entanto, muitos devotos ficaram de pé, mas, conseguiram acompanhar a celebração.

A professora Mara Lúcia Reis, de 63 anos, foi homenagear Nossa Senhora Aparecida. "Estar aqui neste momento participando é gratificante, porque é a nossa mãe. E mãe é uma palavra forte em todos os sentidos", afirmou emocionada.

Os devotos também puderam conhecer a Sala dos Milagres, um espaço inaugurado há um mês, que apresenta objetos, fotografias e outros registros dos milagres atribuídos à santa. O reitor do Santuário, Padre Clériston Mendes Ferreira, explicou que tanto a sala quanto a missa proporcionam esperança e fé às pessoas em um momento de pobreza e violência no mundo.

“A gente adequa a sala para que os fiéis que receberam um milagre da Nossa Senhora possam trazer um objeto representando o seu milagre.Por exemplo, se um devoto pediu a Nossa Senhora uma casa e a recebeu por intercessão da santa, ele traz a chave da casa, simbolizando o milagre. Nós colocamos esses objetos na Sala dos Milagres como testemunho dessas graças", explica.

Reverência

Um dos momentos mais marcantes das homenagens foi a procissão. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, com sua emblemática coroa e manto azul escuro, foi levada para fora da igreja pelo Padre Diomar Pereira da Silva Júnior e colocada em uma berlinda dourada e azul, ornamentada com flores. Um trio elétrico acompanhou a imagem, arrastando milhares de devotos

Márcia Santos de Oliveira, 50 anos e economista, acompanhou a procissão com felicidade e gratidão. "É imperdível, é uma festa que nos permite celebrar o milagre do dom da vida. A procissão e a festa de Nossa Senhora Aparecida são momentos de júbilo, louvor e gratidão por estarmos nesse dia tão especial em nossas vidas”, afirma.

Após realizar a volta na Praça, a imagem seguiu de para a igreja. A celebração foi finalizada com a Santa Missa, às 18h, presidida pelo bispo auxiliar, Dom Valter Magno de Carvalho.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre