Fim de semana será de céu aberto; confira previsão | A TARDE

Após uma semana quase inteira de chuva, nesta sexta-feira,19, Salvador amanheceu ensolarada, com apenas 20% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia, de acordo com a Codesal. O dia continua sendo de céu claro a parcialmente nublado.

Já no sábado, a previsão é de que o céu fique parcialmente nublado, com 60% de chances de chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. No domingo, 21, a chance de chuvas fracas a moderadas vai para 70%, a qualquer hora do dia. O céu fica nublado a parcialmente nublado.

Em contato com o Portal A TARDE, a Codesal informou que a estimativa de chuva diminuiu em 20% para esta sexta, por causa do "enfraquecimento na atmosfera do sistema de baixa pressão (cavado) associado ao avanço de uma frente fria sobre o Oceano Atlântico que se dissipou".

Em relação ao domingo, que já inicia com previsão de 60% de chuva, o órgão afirmou que a baixa pressão possibilita as ocorrências. "Na atmosfera, a baixa pressão do ar é associada com a formação de muitas nuvens, com chuva e eventualmente com tempo instável, com tempestades".

Nos últimos dias, Salvador tem passado por oscilações de clima, com dias de chuvas intercalados com sol, após o período de chuvas intensas. Somente nos primeiros dias de abril, a capital baiana registrou o dobro da chuva esperada para o respectivo mês, segundo dados levantados pela Codesal.

O volume de chuvas acumulado na primeira quinzena de abril, na capital baiana, é o maior registrado no mesmo período nos últimos 30 anos. De acordo com a administração municipal, os 15 dias iniciais deste mês contabilizaram 529,8 milímetros decorrentes dos temporais, superando os anos de 2010 (356,3 mm) e 1994 (276,7 mm), que ocupam as segunda e terceira posições na série histórica, respectivamente.