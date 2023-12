Final de Semana em Salvador tem previsão de céu claro e chuvas fracas | A TARDE

A previsão do tempo para o final de semana na capital baiana é de céu claro e chuvas fracas, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Neste sábado, 16, a previsão aponta 40% de chuvas isoladas e fracas a qualquer hora do dia, mas com céu parcialmente nublado. O domingo segue com previsão de 30% de chuvas.

De acordo com a Codesal, não há risco para deslizamentos de terra durante o final de semana,