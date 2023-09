Fuzil e carabina são apreendidos durante operação no Subúrbio

Equipes das polícias Militar, Civil e Federal apreenderam neste domingo, 17, um fuzil e uma carabina com dois criminosos suspeitos de participação no confronto no bairro de Valéria. A dupla foi encontrada no Conjunto Paraguari II, no bairro de Periperi, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), guarnições da Rondesp BTS patrulhavam na região, enquanto policiais civis e federais ocupavam outras áreas daquela localidade. Os criminosos foram avistados saindo da mata fechada e se escondendo em um apartamento no térreo. Na tentativa de prisão, a dupla atirou contra guarnições da Rondesp BTS e acabou ferida. Os militares prestaram socorro, mas os traficantes não resistiram.

Com eles foram apreendidos um fuzil calibre 5,56, uma carabina calibre 9mm, carregadores e munições.

Nas últimas 48h, ações da SSP (PM e PC) e PF localizaram oito criminosos que participaram do confronto em Valéria. Sete acabaram atingidos e não resistiram. Um que possuía mandado de prisão foi capturado.

Até o momento, as forças estaduais e federais apreenderam com os integrantes da facção três fuzis, uma carabina, uma submetralhadora, duas pistolas, carregadores e munições.