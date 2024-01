Galeota do Senhor Bom Jesus dos Navegantes é lançada ao mar | A TARDE

A Galeota que conduz a imagem do Senhor Bom Jesus dos Navegantes foi lançada ao mar na manhã deste domingo, 31, dando início a uma das festas populares mais tradicionais de Salvador.

A programação se estenderá ao longo do dia. Às 15h, o Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, presidirá a Santa Missa de embarque, na Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem.

A previsão é que às 16h tenha início o translado da imagem que, após ser colocada na Galeota, será conduzida, em procissão marítima, até a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro Comércio, em Salvador.

Às 15h, o Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, presidirá a Santa Missa de embarque, na Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Foto: Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Programação se estende durante a semana

Nesta segunda, 1º de janeiro de 2024, o Cardeal Dom Sergio da Rocha presidirá a Santa Missa às 8h, na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia. Por volta das 10h terá início a procissão terrestre, saindo da Basílica e seguindo até o píer da Capitania dos Portos, local onde se dará o novo embarque da imagem do Senhor Bom Jesus na Galeota.

Por volta das 12h desta segunda-feira, 1º, a imagem do Senhor Bom Jesus dos Navegantes chegará à Ponta do Humaitá | Foto: Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Por volta das 12h a imagem do Senhor Bom Jesus dos Navegantes chegará à Ponta do Humaitá e encontrará, mais uma vez, a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem. Em procissão terrestre, as imagens da Mãe e do Filho serão conduzidas até a Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem.

Os festejos serão encerrados no dia 7 de janeiro, quando os devotos se encontrarão na Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, às 15h30, para a recitação do Terço, que será seguida de Santa Missa, às 16h. Por volta das 17h30 haverá mais uma procissão terrestre.

Os festejos serão encerrados no dia 7 de janeiro, quando os devotos se encontrarão na Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, | Foto: Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde