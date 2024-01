GCM já recolheu 46 documentos, um celular e uma mochila | A TARDE

A Guarda Civil Municipal (GCM) recolheu 46 documentos perdidos durante o Festival Virada Salvador até esta sexta-feira, 29, segundo dia do evento. Um celular e uma mochila com objetos também foram encontrados no local. Para o resgate dos pertences, o órgão conta com uma base próxima à entrada do Parque dos Ventos.

“Na medida que a gente for recebendo os documentos perdidos, as pessoas já podem vir buscá-los, tanto durante o dia quanto durante a madrugada, porque o posto funciona ininterruptamente”, diz Alessandra Dias, agente da Coordenadoria de Ações de Prevenção à Violência (CPREV).

Quem não conseguir recuperar os pertences durante o festival, deve procurar a sede da Guarda Civil Municipal, localizada na Avenida General San Martin, a partir do dia 3 de janeiro.

O Festival Virada Salvador acontece entre os dias 28 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio. A programação completa do palco principal e palcos alternativos pode ser acessada no site https://viradasalvador.salvador.ba.gov.br/ ou na página @viradasalvador no Instagram.