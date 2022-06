Grande incêndio atinge apartamento no bairro do Imbuí

Na manhã desta sexta-feira, 3, um incêndio de grandes proporções atingiu um apartamento no 16º andar de um prédio localizado na rua João José Rescala, no bairro do Imbuí, em Salvador.

De acordo com o Centro Integrado de Comunicações (Cicom), o fogo começou por volta das 10h20, no imóvel que fica no Condomínio Vila Anaiti. Uma fumaça densa e preta pode ser vista de fora do empreendimento e fragmentos de objetos em chamas chegaram a cair pela janela.

Agentes da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (39ª CIPM/Boca do Rio) e do Corpo de Bombeiros (CBMBA) foram acionados. Três caminhões da corporação estiveram no local e encontram dificuldades para acessar o imóvel por conta da baixa estrutura da estrada do condomínio.

De acordo com o CBMBA, o sistema contraincêndio da edificação funcionou de forma adequada, possibilitando maior agilidade ao combate. O trabalho de rescaldo após o fim do fogo já foi iniciado.



Uma mulher, que não teve a identidade revelada, mulher ficou bastante nervosa e foi socorrida por uma unidade do 12º GBM/Salvar.

Ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio.

Veja o vídeo:

Fumaça densa e preta pode ser vista de fora do empreendimento Reprodução | Arquivo Pessoal