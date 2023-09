Grupo de elite e diretor-geral da PF virão para Salvador

O sangue derramado por Lucas Caribé Monteiro de Almeida, policial federal morto de 43 anos de idade, nesta sexta-feira, 15, provocou alerta máximo nas polícias do estado da Bahia. Dessa forma, a Federal receberá reforço de efetivo ainda hoje, quando é aguardada uma equipe de 15 policiais do Comando de Operações Táticas (COT) de Brasília.

Junto aos agentes também deve chegar um helicóptero a Salvador no fim do dia, segundo apurado pela reportagem do Portal MASSA!. Até então, dois veículos blindados do COT já marcam presença na capital baiana, junto a equipes especializadas no departamento de inteligência.

Almeida morreu ao cair em uma emboscada na localidade do Derba, em Valéria, em uma região de matagal. Com os ferimentos, o agente não resistiu ao disparo na cabeça. Ele estava junto a companheiros no apoio à Operação Frauda, instaurada pela Civil e Militar. Cerca de 40 criminosos armados de fuzis descarregaram as armas nas guarnições, durante a madrugada. Na oportunidade, o grupo de criminosos tentava retomar uma área de facção rival.