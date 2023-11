Homem com mandado de prisão em aberto é preso em Salvador | A TARDE

Uma equipe do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos (BPFRC) Gêmeos prendeu um homem com mandado de prisão em aberto na localidade conhecida como Vila Matos, no bairro do Rio Vermelho, na manhã desta sexta-feira,17.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), agentes da polícia militar, durante realização de rondas na Avenida Garibaldi, localizaram um suspeito que, ao perceber a presença da equipe, entrou na Vila Matos. De imediato, os PMs realizaram a abordagem do homem e, após consulta ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi constatado que o homem possuía mandado de prisão emitido pela justiça.

O criminoso foi apresentado à Polinter para a adoção das medidas cabíveis.