Homem é agredido com garrafa em tentativa de assalto no Rio Vermelho

Um homem foi agredido com garrafadas, na madrugada desta segunda-feira, 21, na região do Largo do Santana, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Militar (PM-BA), o rapaz relatou para as forças policiais que a situação teria acontecido após uma tentativa de assalto e três homens teriam participado do ato criminoso.

O indivíduo agredido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE). Até o momento, ainda não foi informado o estado de saúde da vítima.



As equipes policiais informaram que rondas foram feitas na localidade, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Insegurança na região

Bastante popular pela vida noturna, o bairro do Rio Vermelho tem passado a preocupar os soteropolitanos. Além do caso desta madrugada, outra situação foi registrada na semana passada.

Na ocasião, um homem foi morto a facadas, no final da noite de sexta-feira, 18, próximo da Casa de Iemanjá, no Largo da Mariquita. Segundo informações, a vítima foi encontrada caída ao solo, ensanguentada e descalça.

A Polícia Militar foi até o local do crime e constatou o fato. A Polícia Civil afirma estar recolhendo imagens para iniciar as apurações.

Vídeo:

Reprodução