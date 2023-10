Homem é assassinado a tiros em Cajazeiras | A TARDE

Um homem foi morto a tiros na noite de domingo, 15, nas imediações da localidade conhecida como Estrada da Paciência, em Cajazeiras XI, em Salvador.

Agentes do 22º BPM foram acionados para averiguar a ocorrência. Ao chegarem, os pms constataram o fato, sendo que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local, que foi isolado para a realização de perícia pelo DPT.

Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Alisson Levi Teixeira Melo. Foram expedidas as guias periciais. A autoria e motivação do crime serão investigadas pela 2ª Delegacia de Homicídios /Central.