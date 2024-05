Homem é assassinado e corpo fica no meio da rua em bairro de Salvador | A TARDE

Duas pessoas foram baleadas e um homem foi assassinado a tiros em via pública no bairro do IAPI, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 20. O corpo ficou no meio da rua Conde de Porto Alegre enquanto veículos transitavam ao lado, conforme imagens que o Portal A TARDE teve acesso.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 37ª CIPM receberam a informação de que duas pessoas haviam sido baleadas na Rua Conde de Porto Alegre, no bairro IAPI. Uma das vítimas teve morte confirmada pela equipe do Samu.

Já a outra vítima, uma mulher que teria sido atingida por uma bala perdida enquanto estava dentro de um ônibus, foi socorrida para uma unidade hospitalar. Seu estado de saúde é desconhecido.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo da via pública.

As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão apuradas pela 3ª DH/BTS.

Reprodução | Redes Sociais

