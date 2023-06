Homem é assassinado em ponto de ônibus em Campinas de Pirajá

Um homem foi executado enquanto aguardava um ônibus coletiva no bairro Campinas de Pirajá, em Salvador. Informações iniciais apontam que dois homens chegaram em uma moto e disparam mais de 10 tiros contra a vítima. O caso aconteceu na noite de quarta-feira, 7, por volta das 21h.

De acordo com a Polícia Militar, após ser acionada via Cicom, a guarnição da 9ª CIPM contatou o fato. Os militares isolaram a área e acionaram o Departamente de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo e realização de perícia.

Em nota, a Polícia Civil confirmou o assassinato e afirmou que o crime está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), que irá apurar autoria e motivação.