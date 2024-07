Homem é atingido por tiro na barriga durante assalto no Alto do Peru

Caso será investigado pela 4ª Delegacia Territorial (DT) - Foto: Arquivo | Agência Brasil

Dois criminosos fizeram uma assalto, nesta quarta-feira, 3, no Alto Peru, em Salvador. Durante a ação, um homem identificado como Edilson Nascimento dos Santos, de 36 anos, foi atingido na região da barriga na rua do Oriente.

De acordo com informações do portal Informe Baiano, o homem foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por cirurgia e permanece em recuperação.

De acordo com a PM, a dupla pediu os pertences da vítima que tentou correr. O caso será investigado pela 4ª Delegacia Territorial (DT). Nenhum suspeito foi detido.