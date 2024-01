Homem é empurrado de ponte durante briga na Feira de São Joaquim | A TARDE

Um homem foi atirado de uma ponte que dá acesso a região da praia ao fundo da Feira de São Joaquim, em Salvador, nesta sexta-feira, 12.

Imagens, as quais a equipe do Portal A Tarde teve acesso, mostram o momento que o agressor joga água no rosto da vítima, após atirá-lo da ponte. Posteriormente, o homem parece se arrepender e com ajuda de populares retira a vítima da areia da praia.





A TARDE / Leitor

Em nota, a Policia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Prainha da Feira de São Joaquim. Ainda segundo comunicado, a vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar.

Ainda segundo a Pm, o suspeito foi conduzido para a delegacia para adoção das medidas cabíveis.