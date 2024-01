Lavagem do Bonfim termina sem registro de crime grave contra a vida | A TARDE

A Secretaria da Segurança Pública do Estado divulgou nessa sexta-feira, 12, o balanço consolidado dos registros feitos durante a Lavagem do Bonfim, segundo maior evento do calendário de festas populares do verão baiano, evento que levou pelo menos 1 milhão de pessoas para as ruas da Cidade Baixa de Salvador nesta quinta-feira, 11.

De acordo com a SSP, a festa terminou sem registro de homicídio, latrocínio, tentativa de homicídio, feminicídio e lesão dolosa seguida de morte. Ainda de acordo com o órgão, cerca de dois mil policiais e bombeiros, câmeras com Sistema de Reconhecimento Facial e postos policiais e de bombeiros foram empregados ao longo do circuito que teve início no bairro do Comércio e foi até o Bonfim, num percurso de 8 quilômetros.

Além da ausência de crime grave contra a vida, a polícia desarticulou um trio que praticou furtos na região da Baixa do Bonfim. Com duas mulheres e um homem foram recuperados 14 celulares e cartões bancários. O evento registrou também um caso de lesão corporal, 96 furtos e dois roubos.